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Общество

Григорий Турчин поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Нину Русакову

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Нину Русакову. Ей исполнилось 90 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат пожелал псковичке здоровья, оптимизма, бодрости духа, заботы близких людей, долгих лет жизни, вручил поздравительный адрес от главы города Ивана Цецерского и цветы: «Мы восхищаемся вами и благодарны вам за трудовой подвиг, который является примером для нашей молодежи!». Кроме того, он вручил Нине Русаковой открытку от президента РФ Владимира Путина.

Григорий Турчин также пожелал, чтобы и в следующий раз, на 100-летний юбилей, именинница принимала поздравления в добром здравии.

По случаю юбилея Нина Русакова поздравления принимала и от председателя городского совета ветеранов Виктора Гаврилова, который вручил ей подарок и пожелал здоровья и долгих лет жизни.

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