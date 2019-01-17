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Общество

Посвященная «Бегущей с волками» выставка эстонской книжной графики откроется в Пскове 23 января

23 января в 16:00 в псковском Доме офицеров откроется выставка эстонской книжной графики «Бегущая с волками: женский архетип в мифах и сказаниях». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы выставки, свои работы представят известные эстонские графики: Люсия Мржак, Джулия Ландонио, Прийт Реа, Елина Силдре, Урмас Виик и Юрий Милдеберг.

Куратором и одним из авторов выставки является Вийве Ноор, художник и организатор выставочных пространств, руководитель секции книжного дизайна Эстонской ассоциации графических дизайнеров в Таллине, член Европейской Академии.

«Длинными зимними вечерами в северных странах всегда рассказывали сказки. Свои и чужие. Так и в Эстонии. Для эстонцев и итальянцев волк - «национальное животное», – рассказала Вийве Ноор о выставке. 

В аннотации выставки написано, что в эстонском фольклоре увидеть волка - хорошее предзнаменование. Организаторы выставки добавили, что в Эстонии и сейчас иногда говорят: «Счастливого путешествия! Пусть вам встретится волк!».

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