Конкурс детского рисунка, посвященный Ганзейским дням, объявлен в Пушкинском заповеднике

16:59, 17 января 2019, ПАИ

Открытый дистанционный конкурс детского рисунка, посвящённый Ганзейским дням в Пскове, объявили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, рисунки на актуальную тему в музее ждут до 1 мая с тем, чтобы уже в дни Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, в начале лета, на поляне у мемориальной усадьбы поэта открыть выставку лучших работ и устроить церемонию награждения победителей.

К участию в творческом соревновании, для названия которого выбрали фрагмент из стихотворения Языкова «Куда великая Ганзá добро возила издалеча», приглашают учеников детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования. Подробнее о том, какие требования и ограничения предъявляют к конкурсным работам, кто будет в жюри, как, при необходимости, связаться с организаторами и о многом другом, важном для потенциальных конкурсантов, можно узнать на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское».