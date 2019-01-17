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Общество

Музыканта Бориса Шелкова предлагается наградить медалью «За заслуги перед Псковом»

 Члены Комитета по социальным вопросам и молодёжной политике Псковской городской Думы единогласно согласовали награждение медалью города «За заслуги перед Псковом» музыканта Бориса Шелкова в связи с 80-летием за многолетний добросовестный труд и большой вклад в сохранение и развитие культуры. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, заседание комитета под руководством заместителя его председателя  Федора Постнова состоялось 17 января в рамках подготовки к очередной 19-й сессии Псковской гордумы шестого созыва. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Александр Коновалов, начальники управлений и структурных подразделений органов местного самоуправления Пскова.

Члены комитета Директор МБУК «Дом офицеров» Александр Царкозенко, представляя кандидата на медаль, подчеркнул, что благодаря профессионализму и мастерству концертмейстера Бориса Шелкова самодеятельному коллективу искусства «Признание» присвоено звание «Народный».

В ходе обсуждения отмечалось, что ходатайство поддержала администрация областного колледжа искусств, в котором Борис Шелков трудился на протяжении 26 лет, общий стаж его педагогической и творческой деятельности составит в этом году 50 лет. Он подготовил и выпустил более 100 студентов, 5 человек окончили аспирантуры в Москве, Ленинграде, Новосибирске и работают в ведущих музыкальных учреждениях страны. Депутаты поддержали ходатайство Дома офицеров и рекомендовали главе города вынести данный вопрос на предстоящую сессию Псковской городской Думы.

Кроме того, члены комитета обсудили и внесли в повестку сессии вопрос о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» Еленой Сологуб.

Окончательное решение по данным вопросам депутаты примут в ходе ближайшей 19-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва в конце января.

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