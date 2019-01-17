Директор ХК «ВДВ-Купол» о премии «Народное признание»: Лучших людей надо знать в лицо

18:01, 17 января 2019, ПАИ

«Лучших людей надо знать в лицо», – отозвался о премии «Народное признание» в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации директор хоккейного клуба «ВДВ-Купол» Анатолий Попов. «Такая премия необходима для Пскова и Псковской области, – считает он. – В любом случае, здесь как в спорте – лучшие добиваются достижения вершин».

Директор ХК «ВДВ-Купол» рассказал, хоккейная команда давно идет к победе и для этого проделана большая работа. «Мне приятно, что нас заметили», – отметил он. По мнению Анатолия Попова, в команде тяжелее достичь положительных, высоких результатов, нежели индивидуально. Однако, как он подчеркнул: «Один в поле не воин».

Напомним, хоккейный клуб «ВДВ-Купол» вошел в число финалистов премии в номинации «Рекорд».

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».