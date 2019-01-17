Вопросы по уборке снега и мусора в Пскове решались на совещании в Управлении городского хозяйства

19:30, 17 января 2019, ПАИ

Сегодня, 17 января, в зале заседаний Управления городского хозяйства Администрации города Пскова состоялось рабочее совещание с управляющими организациями города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на совещании присутствовали глава администрации города Пскова Александр Братчиков, начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Антон Ляугминас, директор ООО «Экопром» Сергей Пайст, директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов и руководители управляющих организаций.

На повестку дня были представлены следующие вопросы: контроль за своевременной уборкой снега, сосулек, наледей, уборка межквартальных проездов, привлечение подрядных организаций для вывоза снега, первые итоги работы регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экопром», усиление контроля и проведение проверок использования газового оборудования в многоквартирных домах в связи с участившимися случаями взрывов бытового газа в жилых домах, рассмотрение вопроса по оборудованию контейнерных площадок в рамках благоустройства дворовых территорий.

Александр Братчиков обозначил проблему качества уборки снега. «Зима выдалась снежной, в связи с этим возникли проблемы уборки города и придомовых территорий. Добросовестные управляющие компании своевременно производят расчистку дворов от снега, но есть вопросы в отношении других», – отметил он и обратился к Антону Ляугминасу с поручением провести мониторинг оценки качества работы управляющих организаций по уборке дворовых территорий.

Замначальника УГХ добавил, что на сегодняшний день есть вопросы по вывозу крупногабаритного мусора и заключении договоров между управляющими компаниями и ООО «Экопром».

Антон Ляугминас также отметил, что наряду с проблемой уборки снега существует проблема вандализма на фасадах жилых домов и зданий - надписи, рекламирующие наркотики. Он обратился к руководителям управляющих компаний принять срочные меры по устранению нарушений, в срочном порядке обновить фасады и закрасить появившиеся надписи.

Директор ООО «Экопром» Сергей Пайст разъяснил, что направленные управляющими компаниями контракты и протоколы разногласий ежедневно обрабатываются.

В пресс-службе добавили, что представители управляющих организаций активно участвовали в обсуждении вопроса сбора, вывоза крупногабаритного мусора и содержании контейнерных площадок. Андрей Лукьянов порекомендовал управляющим организациям своевременно подавать информацию для составления графика вывоза мусора из контейнеров.