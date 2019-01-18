0
14:53
Тихон об аккредитации экскурсоводов в Псково-Печерском монастыре: С точки зрения пиара это крайне неудачное решение, но мы за ним и не гонимся
12:58
Роспотребнадзор запретил пить в Крещение воду из колодца возле церкви в Локне
12:07
Власти Псковской области сохранили все льготы на перевозку населения железнодорожным и автотранспортом
09:24
Анна Ремова: Приятно, что Псков отмечен, как гостеприимный и располагающий к поездкам город
23:04
Быть предельно внимательными при осложнении дорожной ситуации призывает псковичей ГИБДД
22:47
Определены победители детского конкурса по безопасности дорожного движения в Псковской области
22:14
Более 20 тысяч тонн молока произвели сельхозпредприятия Псковского района в 2018 году
Еще новости
Общество

ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России

ВТБ достиг рекордных показателей по рефинансированию ипотечных кредитов других банков, о чем свидетельствуют данные аналитического центра компании «Русипотека». По итогам 11 месяцев 2018 года банк стал абсолютным лидером на рынке, выдав в рамках программы более 72,8 млрд рублей. С января по ноябрь продуктом воспользовались более 37,6 тысяч заемщиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Объем выдачи в рамках программы по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился почти в два раза. По результатам 11 месяцев 2018 года доля рефинансирования жилищных кредитов других банков в общем объеме ипотечных продаж ВТБ составила около 13%.

«2018 год стал знаковым для рынка ипотеки, банки выдали максимальное число жилищных кредитов. ВТБ уже по итогам 11 месяцев добился рекордных показателей по новым выдачам – 578 млрд рублей. Мы существенно увеличили нашу долю в продажах на рынке, в ноябре она достигла 27,4% . Благодаря выгодным ставкам около 40 тысяч российских семей смогли сэкономить на обслуживании ипотеки, воспользовавшись нашим продуктом», – прокомментировал руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин.

Рефинансировать в ВТБ действующий ипотечный кредит другого банка можно в случае приобретения квартиры в новостройке или на рынке готового жилья. В рамках предложения заемщики могут получить дополнительные кредитные средства на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%.

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн руб. Клиенту не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Тихон об аккредитации экскурсоводов в Псково-Печерском монастыре: С точки зрения пиара это крайне неудачное решение, но мы за ним и не гонимся
18 января 2019
Тихон об аккредитации экскурсоводов в Псково-Печерском монастыре: С точки зрения пиара это крайне неудачное решение, но мы за ним и не гонимся
Роспотребнадзор запретил пить в Крещение воду из колодца возле церкви в Локне
18 января 2019
Роспотребнадзор запретил пить в Крещение воду из колодца возле церкви в Локне
Власти Псковской области сохранили все льготы на перевозку населения железнодорожным и автотранспортом
18 января 2019
Власти Псковской области сохранили все льготы на перевозку населения железнодорожным и автотранспортом
Анна Ремова: Приятно, что Псков отмечен, как гостеприимный и располагающий к поездкам город
18 января 2019
Анна Ремова: Приятно, что Псков отмечен, как гостеприимный и располагающий к поездкам город 2
Быть предельно внимательными при осложнении дорожной ситуации призывает псковичей ГИБДД
17 января 2019
Быть предельно внимательными при осложнении дорожной ситуации призывает псковичей ГИБДД
Определены победители детского конкурса по безопасности дорожного движения в Псковской области
17 января 2019
Определены победители детского конкурса по безопасности дорожного движения в Псковской области 2
Более 20 тысяч тонн молока произвели сельхозпредприятия Псковского района в 2018 году
17 января 2019
Более 20 тысяч тонн молока произвели сельхозпредприятия Псковского района в 2018 году
С 31 марта авиакомпания «Победа» отменит международные рейсы из Санкт-Петербурга
17 января 2019
С 31 марта авиакомпания «Победа» отменит международные рейсы из Санкт-Петербурга

Идет загрузка...