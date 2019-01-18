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Премия "Народное признание"

Виктор Чернышев о «Народном признании – 2018»: По премии видно, чем мы можем гордиться

«Премия «Народное признание – 2018» важна для Псковской области, по ней будет видно, чем мы гордимся и чем мы не можем гордиться», - заявил экс-заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник милиции Виктор Чернышев в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации. 

По словам Виктора Чернышева, первый тур голосования для него прошел нормально, второй – «идет немного с заминками».

Напомним, Виктор Чернышев вошел в число финалистов премии в номинации «Призвание».

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

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