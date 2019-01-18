Более 100 тысяч рублей долгов по алиментам оплатил пскович, чтобы выехать за границу

12:51, 18 января 2019, ПАИ

Житель Псковского района оплатил долг по алиментам в размере 100 тысяч 868 рублей, чтобы выехать за границу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

В соответствии с решением суда гражданин обязан был выплачивать алиментные платежи в пользу своей несовершеннолетней дочери в размере 0,462 от прожиточного минимума. От своих родительских обязанностей мужчина некоторое время уклонялся, в результате сумма его долга превысила 100 тысяч рублей.

В этой связи судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его автотранспорта и предупредила о вынесении временного ограничения на право выезда за пределы РФ. Так как отцу-должнику необходим был на постоянной основе свободный выезд за границу, он полностью погасил свой долг. Полученные деньги направлены взыскательнице.