Роспотребнадзор запретил пить в Крещение воду из колодца возле церкви в Локне

12:58, 18 января 2019, ПАИ

В Локне Роспотребнадзор запретил использовать в Крещение воду из шахтного колодца, расположенного за церковью по улице Урицкого. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по бактериологическим показателям, в связи с чем в администрацию Локнянского района и священнослужителю храма даны телефонограммы о запрете её использования при проведении праздника.

Также сотрудники управления отобрали пробы из других водоемов и источников питьевой воды, которая предполагается использоваться в Крещение. Исследование показало, что санитарно-эпидемиологическим требованиям соответствует вода, отобранная в купелях в деревнях Камно и Крипецы Псковского района, водопроводная вода в Великих Луках и Новосокольниках, вода в реке Ловати (для купаний), питьевая вода из водоразборной колонки, ближайшей к церкви в Усвятах. В храмах Великолукского, Бежаницкого, Куньинского районов используется водопроводная привозная и приносимая прихожанами вода.

Также соответствует санитарным требованиям вода в используемых для проведения праздника Крещения в водоемах Невельского, Красногородского, Новоржевского, Опочецкого, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского районов (озеро Себежское, водоразборная колонка в Себеже на улице Пролетарской у храма), река Крупея в Пустошке, озеро Невельское, вода в храме в деревне Плиссы, в храме Святой Троицы в Невеле, в храмах «Покровский» и «Преображения» в Опочке, вода шахтного колодца в Красногородске на улице Комсомольской, 34, вода шахтного колодца в деревне Боровичи Новоржевского района, в Свято-Успенком монастыре в Пушкинских Горах.

В Острове и Островском районе для Крещения берут воду из шахтного колодца Свято-Троицкого собора, из водопроводной колонки по улице Спартака, из трубчатого колодца Спасо-Казанского монастыря, для проведения обрядового купания - река Великая и озеро Гороховое напротив АНО СОЦ ДО «Юность». Отобранные 5 проб воды по бактериологическим показателям соответствуют санитарным требованиям.

В Палкино для обрядовых целей используют воду из водопровода, в деревне Новая Уситва – из колонки возле храма, пробы из данных источников соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В Печорском районе был исследована вода из святого источника Псково-Печорского Свято-Успенского монастыря, из Славянских ключей и из храма в деревне Изборск. Все отобранные 7 проб также соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Также не возникло вопросов к воде в Пыталовском районе (из водоразборной колонки в Пыталово, колодцев для храмов деревнях Вышгород, Зобы и Коровск), в Порховском и Дедовичском (из собора Николая Чудотворца, храма Преображения Господня и церкви Иоанна Предтечи в Порхове, из колодцев в Никандровой пустыни; из храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дедовичах), в Гдовском (из озера Чудское в деревнях Ветвенник, Спицыно, из реки Гдовки и из храмов Петра и Павла в деревнях Спицино и Ветвенник, из храма Покрова Иконы Божьей Матери в Гдове) и Плюсском (из родника для купели в Плюссе, в деревне Манкошев Луг), в Стругах Красных.