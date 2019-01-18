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Общество

Фотовыставки Полистовского заповедника открылись в Великих Луках

В Великих Луках начали работу две фотовыставки Полистовского заповедника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, фотовыставка «Заповедная зима» будет работать в местном Доме культуры, а «Птицы Полистовья» - в Детской художественной школе имени А. А. Большакова.

По словам организаторов, фотовыставка «Заповедная зима» демонстрирует заснеженные просторы верховых болот, а также знакомит посетителей с обитателями Полистовья, которых можно встретить в холодное время года. Авторы фото: Андриан Колотилин, Александр Рябинин, Сергей Лосев.

Экспозиция «Птицы Полистовья» полностью посвящена пернатым обитателям заповедника. Полистово-Ловатская болотная система является крупнейшим на Северо-западе России естественным резерватом некоторых видов птиц, в том числе редких. В экспозицию вошли фотографии некоторых из них, снятые в заповеднике Андрианом Колотилиным.

Фотовыставки будут открыты в течение месяца.

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