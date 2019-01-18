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Общество

Почти 900 псковичей наказали за нарушения условий хранения оружия в 2018 году

За нарушения условий хранения оружия к административной ответственности привлечены 886 жителей Псковской области, аннулированы 142 лицензии и разрешения на право владения оружием. Такие данные были озвучены на совещании под руководством начальника Управления Росгвардии по Псковской области Игоря Иванова, где подвели итоги работы Центра лицензионно – разрешительной работы за 2018 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В 2018 году в ходе осуществления контроля за оборотом оружия личный состав подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции провел более 21 тысячи проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства.

Осуществлено более 1700 проверок объектов, охраняемых частными охранными организациями. К административной ответственности за нарушения в сфере частной охранной деятельности привлечено 64 должностных лица.

В минувшем году в подразделения ЛРР поступили 10 тысяч 442 заявления от граждан и юридических лиц, из них посредством единого портала государственных услуг в электронном виде – 10 тысяч 252.

Игорь Иванов отметил положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР Псковской области, а также пути их наиболее эффективного решения.

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