Валерий Малышев: Участие «Host Псков» в борьбе за «Народное признание» меняет отношение населения к мотоциклистам

09:34, 21 января 2019, ПАИ

Участие мотоклуба «Host Псков» в борьбе за статуэтку премии «Народное признание – 2018» меняет отношение населения к мотоциклистам. Об этом член мотоклуба Валерий Малышев заявил Псковскому агентству информации.

По его словам, во время проведения премии о мотоклубе узнало большое количество людей, что «не может не радовать и в некоторой степени влияет на мировоззрение населения». «Люди, наверное, понимают, что от нас тоже может быть польза и благородные дела. Это для нашего города и региона немаловажно, поскольку отношение людей к мотоциклистам трудно назвать тёплым», - пояснил Валерий Малышев. Он считает, что премия «Народное признание» важна, так как благодаря ей масса людей узнает о полезных и инициативных проектах, людях и организациях.

«Участие в премии «Народное признание - 2018» для нас оказалось неожиданностью, - рассказал Валерий Малышев. - Нас номинировали благодарные участники наших ежегодных мотопробегов «Спасибо за Победу». За что им огромное спасибо, тем самым мы поняли то, что наши мероприятия находят поддержку и понимание».

Валерий Малышев добавил, что первый тур длился довольно долго, и «HoSt Псков», «на удивление», все время находился в тройке лидеров. «Это приятно и подобная поддержка людей очень ценна. Быть финалистом это уже почётно. Спасибо всем кто нас поддерживает», - заключил он.

Напомним, мотоклуб «Host Псков» вошел в число финалистов «Народного признания - 2018» в номинации «Инициатива». Мотоциклисты номинированы на премию за организацию ежегодных мотопробегов в День Победы.

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».