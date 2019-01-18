Благотворительную столовую намерен открыть митрополит Тихон в Пскове

15:19, 18 января 2019, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон анонсировал создание благотворительной столовой в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции владыки в Свято-Успенском Псково-Печорском монастыре, которая проходит сегодня, 18 января.

Митрополит отметил, что для этих целей уже выкуплено помещение и сознательно увеличены епархиальные взносы с храмов.

«В том числе за счет этих взносов мы считаем своим долгом сделать столовую для людей, которые нуждаются в помощи. Человек на 250-300 в день. Думаю, что это будет уже в нынешнем году», – добавил владыка.