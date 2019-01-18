Телескопическую дубинку изъяли псковские пограничники у водителя «Рено»

15:51, 18 января 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения холодного оружия через государственную границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

В многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки» на въездное направление прибыл автомобиль марки «Рено» с регистрационными знаками Тульской области. За рулем транспортного средства находился 40-летний россиянин. На вопрос пограничника о возможном наличии в машине запрещенных к перемещению через границу предметов мужчина уверенно ответил, что у него все в порядке. Однако в кармане левой передней двери седана стражи границы обнаружили металлическую телескопическую дубинку.

В погрануправлении заметили, что любой вид дубинок запрещен для свободного использования, поскольку относится к классу холодного оружия. А в соответствии с российским законодательством хранение, транспортирование и применение на территории России предметов ударно-дробящего действия, используемых в качестве оружия, запрещено.

Дубинка изъята и передана специалистам компетентных органов для проведения экспертной оценки и принятия процессуального решения