Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон

15:57, 18 января 2019, ПАИ

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре планируются работы по созданию канализации, замене проводки и ремонту перекрытий. Об этом сообщил настоятель обители, митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Митрополит пояснил, что как таковой канализации ни в монастыре, ни на близлежащих улицах ранее не было. «Сейчас мы проектируем канализацию, будем тянуть водопровод, укреплять холмы - работа серьезная и затратная», - подчеркнул он.

«У нас еще проводка 40-60-х годов, плюс - перекрытия, гидроизоляция в храмовых корпусах требуют замены. Крепостные стены со времен отца Алипия не ремонтировались», - сказал настоятель и добавил, что к середине следующего года надо начинать ремонты.

При этом он заверил, что никакого евроремонта не будет, ничего не гармонирующего с обликом обители не появится, поскольку она должна остаться старинным монастырем. «Это наша общая драгоценность и мы должны ее сохранить», - заявил митрополит Тихон.