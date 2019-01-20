День Республики Крым отмечается 20 января

09:35, 20 января 2019, ПАИ

День Республики Крым отмечается 20 января, пишет calend.ru

В этот день в 1991 году состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии, и эту волю жители полуострова подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Данное решение предопределило статус Крыма в составе Украины (куда Республика тогда входила), а сама дата была учреждена как День Республики Крым, который в настоящее время является в Республике праздничным днем.

С 18 марта 2014 года Крым наравне с городом Севастополем вошел в состав России. Соответствующий документ подписали президент России Владимир Путин, руководители Крыма и мэр Севастополя. За два дня до этого, 16 марта, в Крыму был проведен референдум, на который были вынесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?» Более 96% избирателей проголосовали за вхождение в состав РФ. 17 марта Крым был провозглашен суверенным государством — Республикой Крым, а власти обратились к РФ с предложением о принятии ее в состав федерации, что впоследствии и произошло. Правительство Украины не признает этот документ, но в России юридически считается, что два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь — вошли в состав России, на их территории действуют российские законодательные акты. 18 марта является официальным праздником — Днем воссоединения Крыма с Россией.