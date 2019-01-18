Почти миллиард планируется потратить на ремонт дворов и благоустройство Пскова в этом году

17:57, 18 января 2019, ПАИ

На ремонт дворов и благоустройство территорий в этом году в бюджете Пскова предусмотрен 31 млн 625,3 тысячи рублей, также планируется дополнительное финансирование из федерального и областного бюджетов в сумме 62 млн 618 тысяч рублей. Об этом доложила заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева на заседании комиссии по осуществлению контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды» сегодня, 18 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В заседании под председательством главы Пскова Ивана Цецерского приняли участие депутаты городской Думы Юлия Пожидаева, Дмитрий Барабанов, Сергей Колосов, Федор Постнов, Валерий Тюменцев, председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов, специалисты Управления городского хозяйства. В повестку дня были внесены вопросы о ходе подготовки проектов на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2019 год, а также о его финансировании. Отдельно был рассмотрен вопрос о реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 53 по улице Гоголя, которую на заседании решили включить в муниципальную программу.

Татьяна Алексеева отметила, что в настоящее время ведутся проектные работы по 27 дворам, список которых был сформирован еще в прошлом году. Все проекты согласовываются с каждым депутатом по избирательному округу. В ходе обсуждения отмечалось, что до 1 апреля муниципальная программа по формированию современной городской среды должна быть уточнена. По предложениям депутатов в нее должны войти дворы по улицам Калинина, 14; Стахановской, 20; Труда, 16, а также обустройство детских площадок по Рижскому проспекту, 75; улице Звездной, 18.

Иван Цецерский поручил специалистам УГХ в срочном порядке дополнить адресный перечень дворовых территорий, общественных пространств и представить его окончательный вариант для утверждения и включения в муниципальную программу по городской среде на следующем заседании в конце января.