В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника

20:33, 18 января 2019, ПАИ

В администрации Псковской области в пятницу, 18 января, прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам объединения Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» под председательством Первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В состав рабочей группы, созданной в конце прошлого года по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, вошли руководство областных комитета по культуре, комитета по управлению государственным имуществом, Правового управления, а также специалисты Псковского и Изборского музеев-заповедников.

В рамках заседания члены рабочей группы обсудили ход реализации «дорожной карты» по созданию объединенного музея-заповедника, организационные, имущественные и юридические вопросы. В настоящее время проведена работа по инвентаризации и объединению имущественного комплекса музеев, подготовлены проекты Устава и нового штатного расписания, в котором сохранены основные музейные подразделения. В числе прочих были подняты вопросы, озвученные в открытом письме сотрудников Псковского музея-заповедника, касающиеся сохранения коллектива, содержания музейных фондов. Вера Емельянова подчеркнула, что причин для беспокойства нет. «Сокращение сотрудников обоих учреждений не планируется. Все фонды и функции музеев будут также сохранены в полном объеме. Никаких опасений и рисков для функционирования Псковского объединенного музея в качестве единого учреждения не существует. При выборе руководителя учреждения обязательно будет учтено мнение коллективов», — сказала Вера Емельянова.

В дальнейшем объединенному музею-заповеднику планируется придать федеральный статус.

Напомним, что решение о передаче объединенного Псковского музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион Министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.