В Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды

21:55, 18 января 2019, ПАИ

Вечером 18 января, в Крещенский сочельник, в Великих Луках на реке Ловать состоялось Великое освящение воды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Великолукской епархии.

Чин освящения совершил настоятель Свято-Тихоновского собора г. Великие Луки иерей Александр Кононенко.

По окончании чина Великого освящения воды иерей Александр поздравил всех с праздником Крещения Господня (Богоявления) и обратился к собравшимся с призывом о благоговейном отношении к Великой агиасме - святой крещенской воде и благопристойном поведении в местах раздачи воды и купальнях.

Отметим, что для тех, кто решил в эти дни искупаться в купели на берегу реки Ловать, в районе Краснофлотской набережной, администрацией города Великие Луки организована теплая палатка, горячий чай, дежурство полиции, бригады «скорой помощи» и спасателей.