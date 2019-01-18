«Роскосмос» захотел создать систему «Государево око»
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око». Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня мы представили новый проект, который мы считаем перспективным, — заявил Рогозин. — Мы предлагаем проект, который называется "Государево око", мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле».
Система позволит отслеживать динамику изменений всех процессов на Земле. Ее смогут использовать в МЧС и работники сельского хозяйства. Помимо этого, Рогозин видит возможность использовать «Государево око» для наблюдения за изменениями инфраструктурных объектов.
Кроме того, глава «Роскосмоса» рассказал о планах переименовать перспективный пилотируемый космический корабль «Федерация». Новое название, по его мнению, должно быть «более приемлемым».