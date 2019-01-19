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Общество

Пропавшего в ноябре 2018 года псковича продолжает искать полиция

Отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову продолжает розыск 42-летнего псковича Андрея Силина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По имеющимся данным, 9 ноября он ушел из дома на улице Некрасова в Пскове, где проживал, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ему на вид 45 лет, худощавого телосложения, ростом около 175 сантиметров, волосы русые короткие, глаза серые, часть передних зубов отсутствует. На момент исчезновения был одет в серую болоньевую куртку, брюки и ботинки тёмного цвета, рубашку в клеточку синего цвета и чёрную вязаную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Силина, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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