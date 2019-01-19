Facebook может получить рекордный штраф

15:09, 19 января 2019, ПАИ

Компания Facebook может получить рекордный штраф за нарушение конфиденциальности личных данных пользователей. Как сообщает газета «Известия», в ближайшее время станет известна точная сумма.

По словам источников The Washington Post, сотрудники Федеральной торговой комиссии США (FTC) недавно встретились с представителями Facebook для обсуждения ситуации. Результаты этих переговоров пока не озвучивались.

Также сообщается, что, в том случае, если комиссия придет к выводу, что соцсеть не выполнила договор, запрещающий передавать личные данные пользователей без уведомления, компанию оштрафуют.