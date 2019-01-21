День инженерных войск отмечается в России

09:49, 21 января 2019, ПАИ

21 января свой профессиональный праздник отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России, сообщает calend.ru.

Свою историю инженерные войска ведут со времени указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Выпускниками «Школы пушкарского приказа» с 1702 года стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной российской армии. В 1712 году Петр I приказал отделить инженерную школу от школы пушкарского приказа и расширить ее. Следом по его указу была создана и Санкт-Петербургская инженерная школа (1719 год). А спустя 4 года Московская школа была переведена в Санкт-Петербург и объединена с Санкт-Петербургской. В этих школах готовили унтер- и обер-офицеров инженерных войск.

Для повышения привлекательности этих школ и для усиления значимости инженерных войск Петр I в своей Табели о рангах 1722 года офицеров инженерных войск числит на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии. Центральным органом инженерных войск являлась канцелярия главной артиллерии и фортификации. В 1753 году начальником инженерной школы был назначен инженер-генерал Абрам Ганнибал, знаменитый «Арап Петра Великого», прадед Александра Пушкина.

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 1812 года, при обороне Севастополя (1854–1855), во время русско-японской войны (1904-1905) и двух мировых войн.

Особенно отличились воины инженерных войск в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. За подвиги во славу Родины более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск были награждены орденами и медалями, около 700 удостоены высокого звания героя Советского Союза и героя России, 294 стали полными кавалерами ордена Славы.

Значительный вклад внесли инженерные войска и в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сыграли важную роль в обеспечении боевых действий войск в Афганистане, в разрешении конфликтов в Таджикистане, Приднестровье, Абхазии, миротворческих операциях в Боснии, Герцеговине и Косово.

В настоящее время Инженерные войска России — это специальные войска Вооруженных Сил РФ, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов.

В состав инженерных войск входят: инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, инженерно-дорожные, понтонные и другие подразделения, а специалистов для инженерных войск в России готовит Военно-инженерный университет, образованный 1 сентября 1998 года на базе Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева.