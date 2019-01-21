Автоматическую регистрацию рождения и смерти предлагается ввести в России

09:52, 21 января 2019, ПАИ

В России планируется ввести автоматическую регистрацию рождения и смерти. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития, россиянам больше не нужно будет вручную подавать соответствующие документы на регистрацию.

По словам представителей ведомства, тест новой системы пройдет на самых массовых и социально значимых услугах, оказание которых возможно и без участия заявителя.

Напомним, сейчас регистрацию рождения или смерти человека необходимо самостоятельно оформлять через центр госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.