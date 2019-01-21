Предлагается разрешить работодателям самостоятельно устанавливать продолжительность новогодних каникул

10:42, 21 января 2019, ПАИ

В России предлагается работодателям дать возможность самим определять для сотрудников продолжительность новогодних каникул. С такой инициативой выступил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский, пишет газета «Известия».

«Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни», - отметил Валерий Рязанский, подчеркнув, что не представляет, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства.

Глава комитета предложил дать возможность руководству самостоятельно устанавливать режим работы в праздники, предварительно согласовав его с рабочим коллективом.