Заместитель прокурора Псковской области примет жителей Порхова
В январе заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в прокуратуре Порховского района (Порхов, улица Плеханова, дом 3). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 23 января необходимо обратиться к прокурору Порховского района Юрию Кравченко с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.