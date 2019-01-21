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Общество

Заместитель прокурора Псковской области примет жителей Порхова

В январе заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в прокуратуре Порховского района (Порхов, улица Плеханова, дом 3). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 23 января необходимо обратиться к прокурору Порховского района Юрию Кравченко с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

 

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