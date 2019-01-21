Алексей Боженов: Премия «Народное признание» — минута славы для всего Гдова

18:23, 21 января 2019, ПАИ

«Премия «Народное признание» — минута славы даже не для меня, а для всего нашего города. У нас маленький городишко, и всё хорошее и плохое, что происходит, переживает весь город», - заявил тренер гдовской детской команды «Чайка-Юность» Алексей Боженов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Напомним, что он вошёл в число финалистов премии в номинации «Инициатива».

Алексей Боженов отметил, что очень рад поддержке земляков, благодаря которой он вошёл в число финалистов премии. «Сейчас идёт голосование, многие также просто поддерживают меня звонками и SMS-сообщениями», - рассказал он.

«Конечно, вся эта номинация благодаря детям. Если бы не дети и команда, которую я тренирую, никакого «Народного признания» для меня не было бы», - подчеркнул Алексей Боженов.

Гдовский педагог напомнил, что организовал на территории города проект «Родительский футбол». «Когда мы собираемся на этом празднике, дети очень счастливы: они играют против мам и пап, показывают, чему они научились. И молодцы родители, что приходят на этот праздник и играют со своими детьми в футбол», - отметил он.

Алексей Боженов сообщил, что в следующем году планируется расширить географию проекта: помимо гдовских городских команд будут участвовать ещё и районные. Также он отметил, что планирует подать заявку на грант по развитию детского спорта в Гдовском районе.

«Я очень надеюсь, что премия «Народное признание» поможет нам привлечь к себе внимание, привлечь внимание к развитию спорта в городе и районе. Да и будет какой-то «плюсик», когда мы будем заявляться на грант», - заключил Алексей Боженов.

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».