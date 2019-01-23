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Демонтаж главной городской ёлки начался в Пскове

Сегодня, 22 января, в Пскове начался демонтаж главной городской ёлки, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. На месте работает специальная техника, которая занимает часть проезжей части на Октябрьской площади.

Напомним, главная городская ёлка была установлена на Октябрьской площади 7 декабря. Её официальное открытие и первое предновогодние представление прошли 15 декабря. Здесь же состоялись главные городские торжества в новогоднюю ночь.

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