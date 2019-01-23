40 часов обязательных работ получил пскович за неуплату алиментов

21:18, 23 января 2019, ПАИ

За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребёнка псковича привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) с назначением наказания в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении должника было заведено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с долгом в 60 тысяч рублей. Также еще 10 исполнительных производств: 8 производств о взыскании административных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму в 9 тысяч рублей, исполнительное производство о взыскание кредитных платежей на 75 тысяч рублей, и исполнительное производство о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением на сумму в 1 млн 314 тысяч рублей.

Продолжительное время обнаружить гражданина-должника не удавалось. Однако ГИБДД установило, что должник систематически в Пскове нарушает правила дорожного движения. Проанализировав места частых совершенных правонарушений и привязав их к местности, в одном из дворов в Пскове была обнаружена автомашина, зарегистрированная за должником.

Приставы выехали на место обнаружения автомашины, а после направились в дом к должнику, где были составлен акт описи и ареста имущества в квартире. Также, должнику было вынесено предупреждение об ограничении его в праве выезда за пределы РФ и в праве управления транспортным средством.