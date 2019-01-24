Лучшие средства мытья посуды назвало «Роскачество»

10:13, 24 января 2019, ПАИ

Роскачество не выявило серьезных нарушений в ходе масштабной проверки средств для мытья посуды, продающихся в российской рознице, сообщается на сайте организации.

Эксперты Роскачества исследовали образцы гелей и концентратов 45 самых распространенных торговых марок стоимостью от 14 до 600 рублей. Проверка велась по 21 показателю качества и безопасности. В основном проверенные средства для мытья посуды были произведены в России, также в исследовании участвовали товары из Бельгии, Германии, Китая, Южной Кореи и Польши. При этом 10 торговых марок получили высокую оценку Роскачества: это Fairy, Sarma, Sodasan, Amway, AOS, Synergetic, Bio Mio, Ecover zero, Faberlic и Bon Sai.

Все образцы оказались не токсичными и не раздражают кожу рук. Эксперты также не обнаружили в образцах моющих средств тяжелых металлов, патогенных бактерий (например, стафилококка), а также дрожжей, плесени и грибков. Однако в одном образце (Shiny Lux) было превышено количество непатогенных бактерий, что может свидетельствовать о нарушении санитарных правил на производстве, делающем продукцию потенциально небезопасной.

Моющие средства также прошли проверку по содержанию поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые расщепляют загрязнения, вытягивают их и растворяют в воде. Превышение содержания этих веществ может вызвать аллергию. Чтобы свести негативное воздействие ПАВ к минимуму, необходимо использовать средства с концентрацией этих веществ не более 5%, при этом оптимально - 2%, отмечают эксперты. Производители должны указывать на упаковке уровень концентрации ПАВ - менее 5%, 5-15%, 15-30% и более 30% от общего раствора, все указанные показатели безопасны, сообщили в Роскачевстве.

Результаты испытаний показали, что все производители верно указали на упаковке наличие и концентрацию ПАВ, при этом в половине образцов этот показатель составил менее 5%. Кроме того, эксперты Роскачества установили, что во всех случаях ПАВ полностью смывались с посуды при ополаскивании водой.

Также эксперты установили, что моющая способность средства не зависит от степени его густоты, а также от обилия пены. Развеян и потребительский миф о том, что китайская бытовая химия токсична.