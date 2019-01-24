Псковский спортсмен Руслан Шамилов: Люди участвуют в «Народном признании», чтобы завоевать доверие

15:21, 24 января 2019, ПАИ

«Люди принимают участие в премии «Народное признание», чтобы получить признание в обществе, чтобы было больше доверия к ним, чтобы люди понимали, что они не зря занимаются своим делом», - заявил Чемпион России по смешанным единоборствам среди студентов, бронзовый призер Чемпионата России по ММА, победитель чемпионата Псковской области и СЗФО, член жюри общественной премии «Народное признание - 2018» Руслан Шамилов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Напомним, Руслан Шамилов – обладатель премии «Народное признание – 2017», а в этом году он является членом жюри.

В настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36. Голосование продлится до 12:00 28 января.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».