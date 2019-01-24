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Общество

Опыт Калининграда предлагается использовать в Псковской области при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

Опыт Калининградской области предлагается использовать в Псковской области при реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации со встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком, которая проходит 24 января в Пскове.

И. о. начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Дмитрий Кузнецов отметил, что Калининградская область уже два года находится в проекте «Безопасные и качественные дороги». Он добавил, что с целью ознакомления с опытом этого региона инициирован совместный выезд в Калининград. 

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Игорь Сильченков сообщил, что программа к проекту «Безопасные и качественные дороги» готова, 25 января состоится её защита. Михаил Ведерников отметил, что до 15 февраля все необходимые договоры должны быть заключены.

Также Дмитрий Кузнецов рассказал, что в 2018 году на федеральных трассах на территории Псковской области произошли 217 ДТП, в которых погибли 65 человек, также отмечен рост числа раненых на 10% и небольшой рост числа погибших. В 2018 году зафиксировано снижение количества ДТП по отношению к 2017 году.

Дмитрий Кузнецов уточнил, что федеральные трассы, закрепленные за ФКУ Упрдор «Северо-Запад», проходят по 106 населенным пунктам Псковской области, осветить удалось уже 41 населенный пункт, отремонтировано 143 км дорог, на 114 км выполнены работы по капремонту.

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