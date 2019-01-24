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Общество

Персонал для трёх новых детских садов ищет администрация Псковского района

В связи с открытием в 2019 году трёх новых детских дошкольных учреждений администрация Псковского района предлагает претендентам на устройство на работу направлять свои резюме. Напомним, планируется построить детские сады в деревнях Борисовичи, Родина и Портянниково. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, требуются 32 воспитателя, 16 младших воспитателей, 3 учителя-логопеда, 3 педагога-психолога, 3 учителя-дефектолога, 3 музыкальных руководителя, 3 заведующих хозяйством, 3 дворника, 3 рабочих по обслуживанию зданий, 4 повара, 3 рабочих по кухне, 4 сторожа, 2 рабочих по стирке белья и 2 бухгалтера. 

Резюме можно направлять в управление образования администрации Псковского района по адресу: город Псков, улица Олега Кошевого, дом 4, кабинет № 1 или по адресу электронной почты: edu@pskovrajon.reg60.ru.

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