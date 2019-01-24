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Общество

Сергей Грахов об обращении с ТКО в Псковской области: Все вопросы решаются точечно и оперативно

В Псковской области все вопросы по новой схеме обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) решаются точечно и достаточно оперативно. Об этом заявил и. о. председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в ходе круглого стола, организованного клубом сторонников партии «Единая Россия», на тему «Утилизация твердых коммунальных отходов», который проходит сегодня, 24 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов считает одной из главных проблем низкую информированность населения. По его мнению, необходимо донести до жителей области, что цель реформы – не навредить, а урегулировать вопросы утилизации ТКО.

Также Сергей Грахов рассказал, что до Нового года в Псковскую область поступили порядка 5 тыс. контейнеров для мусора, и их продолжают завозить. Он напомнил, что в рамках реализации нацпроекта «Экология» была подана заявка на два экотехнопарка на 2 млрд рублей. До 2021 года эти проекты должны быть реализованы

По мнению и. о. председателя Комитета, очень важно, что жители региона неравнодушно относятся к реформе, поскольку тема остро стоит по всей стране. Он отметил, что в Псковской области отсутствует проблема «мусорного коллапса», как в других регионах. «Основная задача реформы не только качественно забрать мусор, но и качественно его переработать», - добавил Сергей Грахов.

Председатель Регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Дмитрий Хритоненков напомнил, что в систему обращения с ТКО был внесен ряд изменений, появился региональный оператор и были утверждены тарифы по вывозу мусора. По его словам, несмотря на то, что в Псковской области власти проводят работу по реализации соответствующего законодательства, есть вопросы, требующие доработки. В частности, по мнению Дмитрия Хритоненкова, необходимо усилить работу органов местного самоуправления по разъяснению новых норм.

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