В закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области» предложено внести изменения

16:03, 24 января 2019, ПАИ

Законопроект, предусматривающий возможность предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям земельных участков в аренду без торгов, рассмотрят депутаты Псковского областного Собрания (ПОС) на январской сессии регионального парламента. Внести соответствующие дополнения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области» предложила администрация региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Действующая редакция закона предполагает приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной либо муниципальной собственности, на безвозмездной основе исключительно в собственность. Однако федеральный законодатель установил возможность предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в фонде перераспределения земель, не только в собственность, но и в аренду. Аналогичную норму предложено закрепить и в законодательстве Псковской области.

Предоставление земельных участков в собственность бесплатно или в аренду без проведения торгов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления сельскохозяйственного производства возможно в случае, если юридические лица и индивидуальные предприниматели признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».