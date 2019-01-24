Маршруты сбора ТБО в деревнях разрабатываются в Псковской области

16:41, 24 января 2019, ПАИ

В Псковской области разрабатываются маршруты сбора твёрдых коммунальных отходов в деревнях, рассказал директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО Сергей Пайст в ходе круглого стола, организованного клубом сторонников партии «Единая Россия» на тему «Утилизация твердых коммунальных отходов», который проходит сегодня, 24 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст отметил, что маршруты разрабатываются совместно с органами местного самоуправления. «Графики проверяются, корректируются, населённые пункты добавляются, процесс идёт в ежедневном режиме», - подчеркнул он.

Докладчик также пообещал «доехать и до маленьких деревень». «На сегодня взяли за основу пункты с населением от 40-50 человек, после настройки основных маршрутов будут добавляться менее населенные пункты», - отметил директор ООО «Экопром».

Говоря об обороте ТКО в целом, Сергей Пайст отметил, что регоператор столкнулся «с рядом трудностей, которые пришлось оперативно решать». В частности он рассказал об отсутствии системного подхода к сбору отходов в Стругокрасненском и Плюсском районах, об отсутствии контейнеров в ряде населенных пунктов, об отсутствии транспортной доступности мест сбора отходов и об увеличившемся количестве мусора в период новогодних праздников.

«Все поступающие сообщения региональный оператор обрабатывал в течение 24 часов, больших проблем не возникало», - сказал Сергей Пайст и отметил, что людям нужно привыкнуть к системному сбору отходов, который ранее был в основном только в крупных населенных пунктах.

По его словам, пока нет единой модели работы в частном секторе, ведётся работа с органами МСУ. Он отметил успешный опыт взаимодействия по Порхову, где в частном секторе совместно с органами МСУ разработан график движения автомобилей, применяется мешковый сбор мусора.

«Часто возникают вопросы с собаками и другими животными, которые могут разрывать эти пакеты в поиске еды. Перевозчики проинструктированы, чтобы в момент сбора отходов иметь при себе инвентарь и убирать отходы, которые рассыпались. В некоторых районах люди не хотят бросать мешки с мусором в бак и кладут рядом. Это уже касается культуры обращения с отходами», - сказал Сергей Пайст.

Он также отметил, что наличие контейнера всегда влечёт наличие контейнерной площадки, бремя содержания которых ляжет на собственников и управляющую компанию или на муниципалитет. Так Сергей Пайст прокомментировал просьбы о дополнительных контейнерах.

Он напомнил, что применяется также мешковой способ сбора отходов, он не требует наличия контейнерной площадки и установки бака. В ряде районов регоператор намерен тестировать сбор в специализированные биоразлагаемые мешки, но пока люди привыкают, приниматься будут любые мешки.

В заключение спикер напомнил, что есть вопросы к начислению платы в связи с количеством проживающих, и пообещал, что все неточности будут устранены при обращении к регоператору.