Сергей Грахов: Наша задача – выступить учителями в области культуры обращения с отходами

16:15, 24 января 2019, ПАИ

«Наша с вами задача – выступить учителями в области культуры обращения с отходами», – заявил и. о. председателя Комитета региона по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, отвечая на вопрос депутата регионального парламента Виктора Антонова об организации работы по раздельному сбору мусора в частном секторе. Об этом с круглого стола 24 января, организованного клубом сторонников партии «Единая Россия» на тему «Утилизация твердых коммунальных отходов», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов подчеркнул, что тема раздельного сбора мусора стоит давно в повестке, и добавил, что в Европе культура обращения с отходами прививалась годами. По его мнению, есть необходимость установки емкостей для раздельного сбора мусора, например, для батареек, в местах массового скопления людей, в торговых центрах.

«Пока нет культуры обращения, говорить о том, что в каждом дворе появятся контейнеры для батареек и ртутьсодержащих ламп, рано», – пояснил Сергей Грахов. Он считает, что «постепенно мы к этому придем», в том числе и в частном секторе.

Виктор Антонов заметил, что эту культуру надо прививать, а на рекламу, работу в школах, инфраструктуру и прочее требуются денежные средства. Сергей Грахов ответил, что пока конкретной дорожной карты нет, но к этому обязательно придут.