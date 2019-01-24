0
18:13
Елена Зиновьева: Премия «Народное признание» - это хороший стимул для созидательных начинаний и стоящих поступков
17:43
«Привет, ивент!» - 24 января (ЗВУК)
17:29
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
17:07
День студента отпразднуют 25 января в ПсковГУ
15:56
Сергей Грахов об обращении с ТКО в Псковской области: Все вопросы решаются точечно и оперативно
13:37
Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
13:14
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках
Еще новости
Общество

Сергей Грахов: Наша задача – выступить учителями в области культуры обращения с отходами

«Наша с вами задача – выступить учителями в области культуры обращения с отходами», – заявил и. о. председателя Комитета региона по делам строительства и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, отвечая на вопрос депутата регионального парламента Виктора Антонова об организации работы по раздельному сбору мусора в частном секторе. Об этом с круглого стола 24 января, организованного клубом сторонников партии «Единая Россия» на тему «Утилизация твердых коммунальных отходов», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов подчеркнул, что тема раздельного сбора мусора стоит давно в повестке, и добавил, что в Европе культура обращения с отходами прививалась годами. По его мнению, есть необходимость установки емкостей для раздельного сбора мусора, например, для батареек, в местах массового скопления людей, в торговых центрах.

«Пока нет культуры обращения, говорить о том, что в каждом дворе появятся контейнеры для батареек и ртутьсодержащих ламп, рано», – пояснил Сергей Грахов. Он считает, что «постепенно мы к этому придем», в том числе и в частном секторе.

Виктор Антонов заметил, что эту культуру надо прививать, а на рекламу, работу в школах, инфраструктуру и прочее требуются денежные средства. Сергей Грахов ответил, что пока конкретной дорожной карты нет, но к этому обязательно придут.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТБО в Псковской области
Проект «Единой России» «Чистая страна» стартовал в Псковской области Маршруты сбора ТБО в деревнях разрабатываются в Псковской области Сергей Грахов: Наша задача – выступить учителями в области культуры обращения с отходами Сергей Грахов об обращении с ТКО в Псковской области: Все вопросы решаются точечно и оперативно Министр природных ресурсов и экологии РФ: Население готово к раздельному сбору мусора Глава Минприроды о «мусорной» реформе: Регионы включились в работу Полный пакет: ПАИ-live с Сергеем Пайстом Сергей Пайст: Региональный оператор по обращению с ТКО не занимается медицинскими отходами Опубликованы нормативы накопления ТКО в Псковской области «Экопром»: Вывоз мусора проходил в усиленном режиме в новогодние праздники в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • «Чистая работа»
Сергей Грахов: Наша задача – выступить учителями в области культуры обращения с отходами Олег Майоров: Напряжение в частном секторе и в многоквартирных домах по вывозу мусора не присутствует Глава Палкинского района: Никаких замечаний по вывозу мусора в районе нет Вопросы по уборке снега и мусора в Пскове решались на совещании в Управлении городского хозяйства Министр природных ресурсов и экологии РФ: Население готово к раздельному сбору мусора Глава Минприроды о «мусорной» реформе: Регионы включились в работу Опубликованы нормативы накопления ТКО в Псковской области Сергей Пайст: Сортировка отходов — приоритет новой системы обращения с ТКО Сергей Грахов: Призывы не заключать договоры с регоператором по обращению с ТКО незаконны Регоператоров по обращению с ТКО предлагается освободить от НДС
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Елена Зиновьева: Премия «Народное признание» - это хороший стимул для созидательных начинаний и стоящих поступков
24 января 2019
Елена Зиновьева: Премия «Народное признание» - это хороший стимул для созидательных начинаний и стоящих поступков
«Привет, ивент!» - 24 января (ЗВУК)
24 января 2019
«Привет, ивент!» - 24 января (ЗВУК)
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
24 января 2019
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей
День студента отпразднуют 25 января в ПсковГУ
24 января 2019
День студента отпразднуют 25 января в ПсковГУ
Сергей Грахов об обращении с ТКО в Псковской области: Все вопросы решаются точечно и оперативно
24 января 2019
Сергей Грахов об обращении с ТКО в Псковской области: Все вопросы решаются точечно и оперативно 1
Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
24 января 2019
Кинотеатр сети «Синема 5» появится в Пскове
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках
24 января 2019
Псковская область заняла 19 место в рейтинге регионов России с самыми дорогими квартирами в новостройках 1
Гдовская развязка Северного обхода Пскова будет готова к Ганзейским дням
24 января 2019
Гдовская развязка Северного обхода Пскова будет готова к Ганзейским дням 3

Идет загрузка...