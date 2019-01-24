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Общество

Противопожарный рейд прошел в Печорах

Сегодня, 24 января, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в целях разъяснения требований пожарной безопасности в жилом секторе Печор провел профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлен обход домовладений, проведены инструктажи и беседы в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику. До населения доведена обстановка с пожарами на территории Печерского района, основные причины пожаров.

Гражданам напомнили требования пожарной безопасности в быту, способы раннего обнаружения возгорания и действия при обнаружении пожара, а также телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, порядок сообщения о происшествиях.

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