Противопожарный рейд прошел в Печорах

21:01, 24 января 2019, ПАИ

Сегодня, 24 января, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в целях разъяснения требований пожарной безопасности в жилом секторе Печор провел профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлен обход домовладений, проведены инструктажи и беседы в области пожарной безопасности, распространены листовки на противопожарную тематику. До населения доведена обстановка с пожарами на территории Печерского района, основные причины пожаров.

Гражданам напомнили требования пожарной безопасности в быту, способы раннего обнаружения возгорания и действия при обнаружении пожара, а также телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, порядок сообщения о происшествиях.