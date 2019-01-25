Татьянин день отмечают российские студенты 25 января

08:57, 25 января 2019, ПАИ

Сегодня, 25 января, российские студенты отмечают Татьянин день. Как пишет портал calend.ru, указ президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов.

Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем. В те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татьяна считается покровительницей студентов.

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так появился студенческий праздник — День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы.

Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.