Дорога перемен

16:51, 25 января 2019, ПАИ

В кинотеатрах вышла картина «Зелёная книга» Питера Фаррелли – режиссера культовых комедий «Тупой и еще тупее» и «Я, снова я и Ирэн». Фильм основан на реальной истории талантливого музыканта Дона Ширли, который в 1962 году решил отправиться в рискованный концертный тур по южным штатам со своим трио. О главном претенденте на премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года» - Муслим Камалов.

1962. Нью-Йорк. Крупный итало-американец с труднопроизносимой фамилией Тони Валлелонга (Вигго Мортенсен), которого друзья, коллеги и родственники прозвали попросту Болтуном, остается безработным после закрытия престижного ночного клуба, где он вечерами лихо вышибал дурь из пьяных обезумевших посетителей. В перерывах между ленивым поиском работы он травит с друзьями байки и на спор поедает хот-доги. В один прекрасный день Тони звонит бывший босс и предлагает весьма непыльную работенку: успешный музыкант-сноб, проживающий прямо над «Карнеги-холлом», Дон Ширли (Махершала Али) отправляется в концертный тур по южным штатам и подыскивает себе водителя, который ко всему должен будет выполнять обязанности личного телохранителя. На «собеседовании» Тони сначала дико ломается, поскольку, как и все американцы во времена закона сегрегации, все еще недолюбливает и не воспринимает всерьез соседей-афроамериканцев. А уж прислуживать им – лучше, как говорится, «убейте». Но музыкант уже наслышан о «талантах» Тони-решалы, а поэтому просто так не сдается. Ширли звонит его жене Долорес (Линда Карделлини), дабы ввести ее в курс дела и попросить отпустить мужа с ним в тур: ведь семью нужно содержать, а заработок с этого турне ожидается весьма неплохой. Музыкант в итоге заполучает Тони и вместе они отправляются в путешествие по югу США, прихватив с собой справочник с безопасными для афроамериканцев мотелями и заведениями: «Зелёную книгу негра-автомобилиста».

Имя Питера Фаррелли в титрах все привыкли видеть рядом с его братом Бобби. В результате их совместной работы на свет появились культовые комедии нулевых: «Заводила», «Тупой и еще тупее», «Я, снова я и Ирэн». Все это фильмы, бесспорно, специфического характера и не менее специфического юмора. Картины, которые вряд ли кто-то решался смотреть тихим зимним вечером всей семьей. Но это фильмы, без которых было бы трудно представить развитие жанра. Братья Фаррелли в своих лучших комедийных лентах всегда пытались сказать зрителям что-то большее, а не только выдавать с экрана за 90 минут тонну гэгов, иронии и всевозможных непристойностей: через комедию и незамысловатый сюжет легче донести до неискушенного зрителя задуманную мысль. Похожий механизм уже давно используется, к примеру, в «Симпсонах», где в каждой серии раз за разом первоначальная завязка является ложной, а весь сюжет в итоге приводит к высказыванию на весьма серьезные темы.

Теперь же Питер Фаррелли, видимо, насытившись уже совместной с братом работой в категории «комедии уровня B», решил пуститься в одиночное плавание, сделать наконец-то серьезное лицо и снять честную зрительскую драму. Да еще и такую, которая в будущем возьмет три «Золотых глобуса» и будет номинирована на пять «Оскаров». Но, стоит отметить, что и в этот раз Фаррелли не стал слишком далеко отходить от привычной и излюбленной комедийной оболочки.

Фаррелли конструирует «Зеленую книгу» сразу из нескольких составляющих. Это одновременно и роуд-муви и бадди-муви: история о крепкой мужской дружбе, о людях, готовых прыгнуть под пули, в огонь и в воду ради друг друга. Основное же экранное время занимают, как нетрудно догадаться, дорога и «препятствия», попадающиеся на пути у героев. Причем если сначала картина кажется каким-то анекдотом (итальянец из Нью-Йорка и афроамериканец-пианист едут одни в машине по США в 60-е, смешно же), то позже, с каждой новой остановкой, - будь то придорожный мотель, обочина или заправка, – фильм начинает постепенно раскручиваться и эволюционировать одновременно с героями. Дон Ширли – сноб-музыкант, добившийся успеха за счет своего таланта и материнских уроков в детстве, в итоге оказывается одиночкой, которого презирают как и белые, так и чернокожие собратья. Играя в основном на светских раутах для белых, доктор Ширли вымещает всю накопившуюся внутреннюю злобу и выплескивает эмоции, а его музыкальный тур именно по опасным южным штатам – своеобразный протест.

С его спутником-телохранителем Тони – совсем другая история. Этот неотесанный и, как выясняется по ходу пьесы, не шибко образованный болтун-вышибала уравновешивает все то надменное и высокомерное, что несет персонаж Махершалы Али, от выспренных выпендрежей которого иногда бросает в дрожь. Тони и Ширли, как и во французской комедии «1+1» (неким «перевертышем» которой и выступает «Зеленая книга»), в конечном итоге найдут общий язык и дополнят недостатки друг друга.

Есть одна забавная теория, которая прослеживается в фильме. Она заключается в том, что Ширли выступает здесь в образе, своего рода, высоколобого режиссера, для которого простота в творчестве и жизни – немыслима, равносильна смерти. Тони же, напротив, – постановщик фильмов более «низких жанров», который в диалогах с Ширли пытается донести мысль о том, что гениальное порой заключается именно в простом, и не всегда нужно высоко задирать нос. Иногда можно и вовсе подурачиться: покидать из окон машины мусор и есть курицу из KFC руками, в этом нет ничего зазорного и криминального. Именно такой и вышла картина любителя подурачиться Питера Фаррелли – образчиком хорошо забытого классического Голливуда, незатейливой и скромной драмой, в то же время претендующей на всенародную любовь. Такая же судьба постигла в свое время и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», и «Книга» вполне способна ее повторить.

Между актерским тандемом Али – Мортенсен в «Книге» чувствуется особенная химия. Заметно, как они выкладываются даже не на все 100%, а сразу на 200%. Актеры обладают каким-то магическим обаянием и завоевывают зрителя с самых первых сцен. Больше всех, безусловно, на фоне остальных выделяется бесподобный Вигго Мортенсен. Возникает ощущение, что этого «Арагорна в отставке» несколько лет держали в темном подвале и намеренно не давали ему ролей в большом кино. И здесь он наконец, что называется, дорвался. Его игра всегда отличалась искренностью (посмотрите хотя бы «Дорогу» или «Капитан Фантастик»), в ней невозможно обнаружить фальшь и неестественность. Мортенсен полностью и без остатка отдается истории «Зеленой книги», наслаждается атмосферой, попросту «рвет и мечет».

Достаточно тяжеловесный сюжет, - о пресловутой толерантности, одиночестве, семье, взаимопонимании и человеческом достоинстве, - Фаррелли заворачивает в оболочку легкой и крайне уморительной комедии. Картина лишена философствований и вычурности, но немного «пересолена» нотками борьбы с расизмом и лозунгами о том, что насилие в этом мире ничего не решает. Как музыкант Ширли скитается по югу США с одними и теми же композициями, так и фильм – проговаривает нам одни и те же истины в который раз. Но ведь и композиции Моцарта можно послушать в тысячный раз, но уже в другой аранжировке. Которая, может быть, больше придется по вкусу, чем предыдущая.