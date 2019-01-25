Нетрезвого водителя-рецидивиста поймали сотрудники ГИБДД в Псковском районе

19:30, 25 января 2019, ПАИ

В Псковском районе сотрудники ГИБДД выявили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 января около 17:00 на дороге Соловьи - Селюгино в Псковском районе полицейские остановили автомобиль Mazda. За рулем иномарки оказался 40-летний житель Псковского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.