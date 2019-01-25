Больше половины россиян считают трудным поиск работы после вуза

11:05, 25 января 2019, ПАИ

Поиск работы после вуза считают трудным около 55% опрошенных россиян, а 20% считают, что трудоустроиться по специальности невозможно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Еще 18% считают, что работу найти можно, приложив небольшие усилия. Лишь 3% убеждены, что выпускник вуза легко может трудоустроиться», — отмечают социологи.

Говорить о том, что найти работу после окончания вуза практически невозможно, наиболее склонны люди от 60 лет и старше (24%). Россияне со средним специальным образованием чаще остальных высказывают убеждение, что найти работу после окончания ВУЗа можно, но с большим трудом (61%). А сами студенты (36%) считают, что поиск работы после окончания вуза потребует небольших усилий.

При этом, по мнению большинства опрошенных, чем лучше материальное положение студента, тем выше его уровень самооценки и, соответственно, уверенности в своих возможностях трудоустройства.

Отметим, что опрос был проведен 21 января. В нём принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тысяча 600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.