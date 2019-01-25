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Общество

Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента

Губернатор Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«В нашей стране принято говорить, что студенчество — это лучшая пора в жизни. Думаю, это не совсем верно. Уверен, что каждого из вас и после выпуска ждут насыщенные и счастливые годы, полные достижений и ярких эмоций. А действительно уникальная черта студенчества — это бесконечные возможности и время, чтобы их реализовать. Перед вами открыты все двери, и лишь от вашей активности зависит то, насколько широко вы сможете использовать существующие перспективы. Знакомства, обучение, новые навыки, добровольчество, увлечения — сейчас вам под силу полностью изменить свою жизнь и сформировать себе прочный фундамент на долгие годы вперёд», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что в вузах и учреждениях среднего профессионального образования Псковской области обучается порядка 20 тысяч молодых людей, «каждый из которых за свою жизнь в состоянии внести колоссальный вклад в развитие родного региона».

«Мы будем делать всё, чтобы эти возможности росли. Уже сейчас формируется областная инфраструктура для общественников, создано Управление общественных проектов и молодежной политики, стартовал ежегодный Первый Псковский молодёжный форум. Нам нужны ваши идеи и инициативы — и мы готовы их обсуждать и реализовывать. Слово «студент» на латыни означает «усердно работающий». Давайте же вместе будем соответствовать этому почётному званию и объединим усилия для благополучия и процветания Псковской области», - подытожил Михаил Ведерников.

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