Границы восьми ТОСов утвердила Псковская гордума
Границы восьми территориальных общественных самоуправлений (ТОС) утвердила Псковская городская Дума на 19-й сессии сегодня, 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Депутаты одобрили установление границ территорий ТОС по улице Байкова, 7; улице Кузбасской дивизии, 12, 12а; улице Юбилейной, 67; улице Максима Горького, 47/9; улице Луговой, 1а; улице Майора Достовалова, 1; улице Мирной, 13; улице Набат, 3.
На сессии отмечалось, что границы ТОС определяются впервые и основываются на обращениях инициативных граждан для решения вопросов местного значения. Каждое решение ТОС обязаны рассмотреть органы местного самоуправления муниципального образования. После установления границ территорий будут разработаны уставы ТОС, и организации пройдут регистрацию.