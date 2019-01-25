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Общество

Общественной палате предложено продолжить работу над гимном Псковской области

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева обратилась к Общественной палате региона с предложением продолжить работу над созданием высокохудожественного гимна, который бы представлял регион в России и за рубежом. Об этом с пленарного заседания Общественной палаты 25 января сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Малышева напомнила, что в соответствии с распоряжением губернатора региона Михаила Ведерникова был проведен открытый конкурс по созданию текста гимна, в котором могли принять участие физические и юридические лица.

Она отметила, что текст гимна оценивался по нескольким критериям, в том числе «отражение прошлого и настоящего Псковской области», а также подчеркнула, что все члены экспертной группы имеют высокие регалии и их компетенция не вызывает сомнения. Жанна Малышева сообщила, что в конкурсе приняли участие 33 автора. «Каждый вложил в свое произведение частицу своей души, любви к Псковщине. В итоге решено было остановиться на тексте гимна, составленном Татьяной Рыжовой», – добавила она.

«Мы в своей оценке также опирались на мнение известных деятелей культуры области и России. Получили положительные рецензии от председателя Санкт-Петербургского союза писателей Орлова, от комиссии по культуре Общественной палаты», – сказала председатель областного комитета по культуре.

Она поблагодарила Общественную палату за единогласную поддержку проекта гимна Псковской области. Также Жанна Малышева напомнила, что в конце 2018 года по решению Псковского областного Собрания герб и флаг региона были утверждены, а текст гимна был принят в первом чтении, поскольку есть необходимость наложения музыки.

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