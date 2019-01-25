Молдавского уклониста от службы задержали псковские пограничники

18:13, 25 января 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали иностранца при пересечении им государственной границы Российской Федерации, который находился в федеральном розыске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В международный автомобильный пункт пропуска Бурачки в Себежском районе на выезд из России прибыл гражданин Республики Молдовы. В ходе пограничного контроля специалисты выяснили, что 18-летним молодым человеком интересуются молдавские правоохранительные органы. По инициативе Министерства юстиции Республики Молдовы он объявлен в розыск за уклонение от срочной военной службы, сокращенной военной службы либо военной службы резервистов, призванных на военные сборы или по мобилизации, путем членовредительства, симуляции болезни, подлога документов или иного обмана.

Данное деяние квалифицируется в Молдавии как преступление и предусмотрено статьей 353 республиканского уголовного кодекса.

Задержанный иностранец в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

За совершенное преступление на родине молодому человеку теперь грозит наказание в виде штрафа или неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 100 до 150 часов.