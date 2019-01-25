0
17:51
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
15:52
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
14:44
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:38
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
13:05
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов
12:56
Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
12:29
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Молдавского уклониста от службы задержали псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали иностранца при пересечении им государственной границы Российской Федерации, который находился в федеральном розыске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В международный автомобильный пункт пропуска Бурачки в Себежском районе на выезд из России прибыл гражданин Республики Молдовы. В ходе пограничного контроля специалисты выяснили, что 18-летним молодым человеком интересуются молдавские правоохранительные органы. По инициативе Министерства юстиции Республики Молдовы он объявлен в розыск за уклонение от срочной военной службы, сокращенной военной службы либо военной службы резервистов, призванных на военные сборы или по мобилизации, путем членовредительства, симуляции болезни, подлога документов или иного обмана.

Данное деяние квалифицируется в Молдавии как преступление и предусмотрено статьей 353 республиканского уголовного кодекса.

Задержанный иностранец в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

За совершенное преступление на родине молодому человеку теперь грозит наказание в виде штрафа или неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 100 до 150 часов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
25 января 2019
Юрий Сорокин: Благодаря «Народному признанию» мы видим, что положительного делают люди
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
25 января 2019
Технологичный challenge. Псковский хайтек сегодня и 10 лет назад
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2019
Общественная приемка Псковского перинатального центра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
25 января 2019
Наталья Тудакова: Новый перинатальный центр в Пскове должен стать достойным выбором для будущих родителей
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов
25 января 2019
Марина Гаращенко: 28 января в Псковском перинатальном центре начнется прием первых родов 2
Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
25 января 2019
Вера Емельянова: Новый перинатальный центр в Пскове готов к работе
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра (ВИДЕО)
25 января 2019
В Пскове проходит общественная приёмка нового перинатального центра (ВИДЕО) 2
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента
25 января 2019
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем студента 2

Идет загрузка...