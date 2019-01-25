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Общество

Псковские активисты проекта «Трезвая Россия» и члены Молодёжного парламента при ПОС разработали дорожную карту

25 января в Пскове при поддержке управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области в Проектном офисе прошла рабочая встреча активистов регионального отделения федерального проекта «Трезвая Россия» и членов Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Как стало известно Псковскому агентству информации, в рамках встречи были подняты вопросы, касающиеся проделанной работы в регионе по профилактике алкоголизации населения региона и пропаганде здорового образа жизни, а также были озвучены планы движения на ближайшие месяцы.

Активисты договорились о совместном проведении различных мероприятий: спортивных соревнований, уроков трезвости в школах, а также рейдов по торговым точкам, реализующим алкогольные напитки в круглосуточном режиме, на предмет соблюдения ими действующего законодательства в сфере регулирования продажи алкоголя после 21.00, а также фактов продажи контрафактной продукции.

Координатор регионального отделения «Трезвой России» Эльхан Мехтиев напомнил собравшимся, что здоровый и трезвый образ жизни – один из приоритетов государственной политики сегодня.

«Дорожная карта» проекта предусматривает дальнейшее расширение сотрудничества с общественными организациями, средствами массовой информации и администрацией Псковской области.

Идеи «Трезвой России» встречают повсеместную поддержку и находят отклик среди народа. Необходимо дальнейшее привлечение активных сторонников.

 

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