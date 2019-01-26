Вера Емельянова принимает участие в торжествах по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда

13:12, 26 января 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге начались торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Псковскую область на торжествах представляет первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Вместе с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым и другими официальными лицами она приняла участие в траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На воскресенье, 27 января, запланированы основные торжественные мероприятия в честь события. В 10.00 на Дворцовой площади состоится парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона. В 15.00 в БКЗ «Октябрьский» начнется праздничный концерт. В завершение празднования в 21.00 жителей и гостей города ждет артиллерийский салют у Петропавловской крепости.

Военная блокада города Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Люди остались в городе без еды, тепла, электричества и водопровода. По разным данным за годы блокады погибло от 600 тыс до 1,5 млн человек. Большая часть горожан умерла от голода. За массовый героизм и мужество людей городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой. 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — является Днем воинской славы России.