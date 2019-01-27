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Общество

Блокадный хлеб смогут попробовать псковичи

27 января с 14:00 до 17:00 в Пскове пройдёт акция «Хлеб той зимы», посвящённая полному снятию фашистской блокады Ленинграда. Акция состоится на перекрестке улиц Пушкина и Ленина. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, у ее участников будет возможность ближе познакомиться с жизнью блокадного города: увидеть репринты с газет и партизанских листовок военного времени, получить на руки хлебную карточку и попробовать 125 грамм хлеба, испечённого по блокадному рецепту.

27 января акция также состоится в Дно (14:00, Братские захоронения в городском сквере), Невеле (11:00, возле территории городского рынка), Похвальщине (11:00, территория у Рюжского ДО «ПРЦК»), Опочке (11:00, Советская площадь). 28 января она пройдет в Великих Луках (11:00-13:00, пр. Ленина, 2, Набережная Александра Матросова, 1/2). 3 февраля – в Печорах (11:00, Парк культуры и отдыха «Треугольник»).

Организаторами акции выступают Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой Орден».

В этом году акция поддерживается комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, типографией «Псковское возрождение», военно-патриотическим Центром «Патриот» и мастерской «Хлебный Хутор».

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